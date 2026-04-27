5月にサウジアラビアで開催されるAFC U17アジアカップをめぐって、U-17北朝鮮代表が出場を辞退した可能性が浮上している。27日時点でアジアサッカー連盟(AFC)公式サイトの順位表から削除されており、マッチスケジュールの一覧画像からも北朝鮮戦が削除されている。U17アジア杯はU-17ワールドカップのアジア最終予選にあたる重要な大会。4チーム×4組のグループリーグを行い、各組上位2チームが決勝トーナメントに進むとともにU