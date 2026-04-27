4月27日（現地時間26日、日付は以下同）。ボストン・セルティックスが、敵地エックスフィニティモバイル・アリーナで行われた、フィラデルフィア・セブンティシクサーズとの「NBAプレーオフ2026」ファーストラウンド第4戦を128－96で制し、3勝1敗でシリーズ突破に王手をかけた。 この日シクサーズは、緊急虫垂切除手術を受けてからわずか3週間足らずでジョエル・エンビー