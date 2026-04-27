「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２７日午後２時現在で、ハーモニック・ドライブ・システムズが「買い予想数上昇」で４位となっている。 前週末２４日の取引終了後に集計中の２６年３月期連結業績について、売上高が従来予想の５７０億円から５９５億円（前の期比６．９％増）へ、営業利益が１５億円から２５億円（前の期６００万円）へ、純利益が１３億円から１５億８０００万円（前の