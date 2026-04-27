中央発條 [東証Ｓ] が4月27日後場(14:20)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比12.7％減の44.9億円になり、27年3月期も前期比16.6％減の37.5億円に減る見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は前期比30円増の90円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比44.8％増の9.2億円に拡大したが、売上営業利益率は前年同期の5.0％→2.7％に悪化した。 株探ニュ&#