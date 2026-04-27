27日午前、妙高市でクマ1頭が目撃されました。 警察によりますと、27日午前10時30分頃、妙高市志で体長約1mのクマ1頭を目撃したと通行人から通報がありました。クマは田んぼを歩いたり道路を横断したりして民家がある方向に移動していたことから、警察と市が付近の住民に注意を呼びかけ警戒活動を実施しましたが、その後クマの姿が見えなくなったということです。