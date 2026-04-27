巨人と阪神がそれぞれ運営する女子硬式野球チームが27日、甲子園球場と東京ドームで交流戦を行うことを発表しました。今年で4年目を迎えますが、過去3年の対戦成績は巨人の3勝1分2敗と拮抗しています。昨年は阪神が2戦2勝しました。読売ジャイアンツ女子チームでキャプテンを務める中江映利加選手は「女子野球伝統の一戦も、今年で4年目を迎えます。今年もタイガースWomenと戦えることを、心から嬉しく思います。この舞台を支えて