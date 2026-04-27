◇NBAプレイオフ ロケッツ 115-96 レイカーズ(日本時間27日、トヨタ・センター)レイカーズはプレイオフ1回戦の第4戦に敗戦。八村塁選手は13得点を挙げました。ここまで3連勝で1回戦突破に王手をかけて臨んだ第4戦でしたが、この試合は第1クォーター終盤から劣勢を強いられ敗れました。八村選手は29分34秒の出場で、13得点1アシスト3リバウンド。第1クォーターにはこの試合両チーム通じて初得点を決めるなど奮闘しましたが、勝利に