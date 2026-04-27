◇MLB ドジャースーカブス(日本時間25〜27日、ドジャー・スタジアム)ドジャースとカブスによる今季初の3連戦が終了。初戦はカブスが逆転勝利とするも、以降はドジャースが2連勝としました。両チームには日本人選手が多く在籍しており、ドジャースには大谷翔平選手、山本由伸投手、佐々木朗希投手、一方カブスには鈴木誠也選手と今永昇太投手が在籍しています。投手陣も先発マウンドにあがるなど日本人対決も生まれる中、ほっこりと