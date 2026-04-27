タレントの田村亮が２７日、Ｘを更新。仕事に向かうため乗ったタクシーで迂回（うかい）したにも関わらず、渋滞していた驚きの理由を明かした。亮は「急いで仕事現場に向かおうと思ってタクシーの運転手さんに裏道を通ってもらったら渋滞。こんな裏通りが何故？渋滞と思っていたら、こんな事に」とクレーン車が横転し、民家の屋根にクレーン部分が突っ込んでいる驚きの写真をアップした。このクレーン車横転事故は、ワイドシ