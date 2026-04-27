任期満了に伴う益城町長選挙は27日、投開票が行われ現職の西村博則さんが新人を破り、4期目の当選を果たしました。 益城町長選の投票結果は、無所属で現職の西村博則さん(69)は8560票、無所属で新人の紱永恵美子さん(58)は5322票でした。