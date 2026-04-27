西武の育成選手で、今月30日に支配下登録選手として契約を結ぶ佐藤爽投手（23）が27日、ベルーナドームでの1軍の投手練習に合流した。菅井とキャッチボールなどを行った左腕は「まず契約するまでケガなく、しっかりコンディションを整えて、（登板日を）言われた時にいつでもいける準備はしておきたい」と力を込めた。28日からは9連戦が予定されており、佐藤爽は5月上旬にも先発として1軍デビューする見込みだ。北海道出身