グローバルグループ・aespaのKARINA（カリナ）が27日、都内で行われた『KARINA × MARK ＆ LONA 新アンバサダー就任＆新CM『PLAY ILLUSION』公開記者発表会』に出席。パターゴルフに挑戦した。【全身ショット】ガールクラッシュ！美脚を披露したKARINAKARINAはこの日、黒×ピンクのゴルフウェアを着用。「着心地もよいですし、本当に楽です。ブラックに炎のようなデザインがあしらわれており、シルエットも美しく、デザイン性