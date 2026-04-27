JR熊本駅に隣接する、商業施設「アミュプラザくまもと」が開業5周年を迎え、23日、記念セレモニーがありました。開業日と同じ4月23日生まれの6人が1日店長に任命され、5周年を祝いました。また店を訪れた555人には、熊本市の食品会社フタバとアミュプラザがコラボした「ふりかけ」が贈られました。