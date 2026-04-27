大相撲夏場所（５月１０日初日、両国国技館）の番付発表が行われ、新三役で新関脇の琴勝峰（２６）が、師匠の佐渡ケ嶽親方（元関脇琴ノ若）と都内で会見した。新入幕から所要３５場所での新三役は、史上１０位のスロー昇進（１位は豪風の所要６８場所）。琴勝峰は「やっとですね。ちょっと長かった」と少しふがいない様子で話した。２０２０年７月場所で新入幕を果たし、翌年１月場所では東前頭３枚目まで番付を上げたが、足踏