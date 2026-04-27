◇阪神大学野球春季リーグ第3節2回戦大阪体育大3―1天理大（2026年4月27日大阪シティ信用金庫スタジアム）大阪体育大がワンチャンスをものにした逆転劇で今季4勝目を挙げた。勝利ポイントを12とし、首位の天理大との差を3に縮めた。0―1で迎えた5回、先頭の6番・山下世虎主将（4年、下関国際）が、2ボールからの3球目を左越えに同点本塁打。これがチーム初ヒットだった。一発で流れが変わったのか、四球後のバントが一塁