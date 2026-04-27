グローバルボーイズグループ・ＪＯ１の大平祥生が５月３１日をもって、所属事務所との専属マネジメント契約を終了し、グループを脱退することが２７日、分かった。事務所の公式サイトで発表された。サイトでは「活動休止期間中、本人より今後の活動について申し出があり、弊社と協議を重ねた結果、このような結論に至りました」と説明。大平もグループの公式サイトで声明を発表し、「ＪＡＭ（ファンネーム）の皆さま、活動休止