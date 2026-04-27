【二代目BABY BODY BURGER】 5月1日 発売予定 価格： 単品 2,890円 セット 3,190円 ビーケージャパンホールディングスは、超大型チーズバーガー「二代目BABY BODY BURGER（ベビーボディーバーガー）」を5月1日より期間限定で新発売する。価格は単品が2,890円、セットが3,190円。 同社は、公益財