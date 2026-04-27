「家事の途中だったけど、素晴らしすぎて見入ってしまった」――26日に放送されたTBS系ドキュメンタリー番組『世界遺産』(毎週日曜18:00〜)では、「アンコール遺跡群」を特集。SNSでは、「人々の信仰や想いが息づいている、まさに生きた遺跡」「昔行ったけど、まだ新たな遺跡があるのか」など、その歴史と荘厳さに想いを馳せるコメントが上がっている。『世界遺産』ナビゲーターの鈴木亮平「アンコール遺跡群」には、カンボジアの