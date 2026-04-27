本拠地カブス戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は26日（日本時間27日）、本拠地カブス戦に「1番・DH」で先発出場し、6号ソロを含む3打数3安打1打点、1四球で6-0の勝利に貢献した。5回に7試合ぶりの長打となる二塁打を放った。直後の仕草に敵地放送局が「スズキになのか？」と注目していた。6号が生まれる約40分前だった。3-0の5回1死走者なし。カブス先発の今永昇太から、ライトへの二塁打を放った大谷。塁上で恒例の祝