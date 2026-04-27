俳優の成田凌、櫻井海音、渡辺大知、森永悠希、倉悠貴らが所属する芸能事務所「株式会社ソニー・ミュージックアーティスツ（ＳＭＡ）」が、俳優オーディションを開催すると２７日、発表した。応募期間は２７日から５月３１日２３時５９分まで。俳優を志望する１３〜２２歳の男性を対象としている。成田や櫻井のほか、女優の二階堂ふみ、土屋太鳳、黒島結菜、森七菜、森田望智らが名を連ねるＳＭＡは今年、次世代の映像シーンを