４人組ガールズグループ「ａｅｓｐａ」のリーダー・ＫＡＲＩＮＡが２７日、都内で行われたゴルフブランド「ＭＡＲＫ＆ＬＯＮＡ」新アンバサダー就任発表会に出席した。新アンバサダーに就任したＫＡＲＩＮＡは「最初連絡が来たときは、驚きました。できあがったビジュアルを見て、私なりにうまくＭＡＲＫ＆ＬＯＮＡの新しいイメージを表現できたと思います」とほほ笑んだ。この日は同ブランドの新商品を身にまとい、「着心地も