aespaが初のドームツアー＜2026 aespa LIVE TOUR - SYNK : aeXIS LINE - in JAPAN [SPECIAL EDITION DOME TOUR]＞を完走。4月11日、12日の京セラドーム大阪、4月25日、26日の東京ドームの計4公演で17万人を動員した。オフィシャルからのレポートをお届けする。◆ライブ写真本ツアーは昨年秋冬のアリーナツアー＜2025 aespa LIVE TOUR - SYNK : aeXIS LINE - in JAPAN＞のソールドアウトを受け、SPECIAL EDITIONとして追加されたド