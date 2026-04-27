プロボクシングの元世界2階級制覇王者ティモシー・ブラッドリー氏（42）が、スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋、33）の「欠点」を指摘した。勝敗予想は「まだ迷っている。本当に分からない」井上は2026年5月2日に東京ドームで、世界3階級制覇王者・中谷潤人（M・T、28）を相手に防衛戦を行う。井上、中谷ともに32戦無敗で、井上は32勝（27KO）、中谷は32勝（24KO）。互いに強打を誇る選手で、右構えの井上に対して