日本相撲協会は２７日、大相撲夏場所（５月１０日初日、両国国技館）の新番付を発表した。春場所で３度目の優勝を果たし大関に復帰した霧島（音羽山）が国技館内で会見に臨み「２年かかって大関に戻れた。これからまだあるので考えてやらないといけない」と意気込んだ。新大関だった２３年名古屋場所はけがもあり初日から休場し、負け越した。「当時は勝たなくてはいけないと思い過ぎた。勝ち負けよりいい相撲を取ることを心がけ