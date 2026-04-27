女優・吉井怜が26日、自身のインスタグラムを更新。30年来の友人と集まったことをつづった。 【写真】30年の時間を感じさせないじゃれあう3人み～んな美肌 「先日 あっちゃん @atsukokurusu と 好未ちゃん @yoshimiasada と オープンしたばかりの @presdelas へ」と記し、都内のレストラン「Prés de L'AS」を訪れたことを報告。「あっちゃん」とはタレントの来栖あつこ、「好未ちゃん」は浅田好未。3人