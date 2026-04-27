「憧れの異世界。」をブランドに掲げる長崎県のテーマパークリゾート「ハウステンボス」では、「ワクワクが、続々！」と進化し続ける今、さまざまな取り組みを展開中。今回、ハウステンボスオリジナルデザインの「ミッフィー」のバスが初めてパークを飛び出し、長崎市の観光地を巡行しています☆ ハウステンボス「ながさき観光ルートバス」ミッフィーデザイン 画像提供：ハウステンボス 運行期間：2026年4月25日〜2