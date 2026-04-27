銃声が響くと演壇へ駆け上がり、大統領の前を体でふさいだ警護員の行動が話題となる一方、警護体制全般をめぐる論争も起きている。25日（現地時間）、米ワシントンDCのヒルトンホテルで開かれたホワイトハウス記者団夕食会（White House Correspondents’ Dinner）の最中、銃撃とみられる発砲音が数回響いた。当時、演壇上のテーブルに座っていたドナルド・トランプ大統領は顔を向けて状況をうかがう中、出席者らは席を立ち、会場