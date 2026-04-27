25日（現地時間）、トランプ米大統領が出席したホワイトハウス記者団夕食会場で銃撃事件が発生した後、ソーシャルメディア（SNS）上ではさまざまな陰謀論が広まった。ニューヨークタイムズ（NYT）は26日、「事件直後、SNS上では陰謀論と責任追及の攻防が広まった」とし「インフルエンサーが関心やフォロワーを集めるために未確認の推測を次々と発信し、情報の空白を埋めている」と報じた。続いて「一部では今回の攻撃が『仕組まれ