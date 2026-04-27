様々な人気キャラクターの公式ライセンスグッズを展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカー「スケーター」から、ディズニーやピクサー映画の名シーンが食卓を彩る「メラミンミニプレート 13cm 4枚セット」が登場。軽くて割れにくいメラミン素材を使用した、お気に入りのキャラクターデザインで楽しい食事時間が過ごせるミニプレートです☆ スケーター ディズニー・ピクサー「メラミンミニプレート 13cm 4枚セット」 &