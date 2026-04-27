グローバルグループ・aespaのKARINA（カリナ）が、ラグジュアリーゴルフブランド「MARK ＆ LONA（マーク＆ロナ）」の新ブランドアンバサダーに起用された。ブランド史上初となる女性ブランドアンバサダーとなる。【ライブ写真】aespa、初のドームツアーの様子ブランドアンバサダー就任に合わせ、KARINAが出演する新ビジュアルおよび新CM「PLAY ILLUSION」編（15秒／30秒／60秒）を公開。最大の見どころは、幻想的な世界観の中