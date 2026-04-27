相葉雅紀が、29日放送のNHK『世界で開け！ひみつのドアーズ』（毎週水曜後7：30）に出演する。これに先駆け、コメントが公開された。【写真】白のジャケット姿を披露した相葉雅紀同番組では、日本のメディアでほとんど紹介されたことのない未知の場所を住民アンケートを頼りに巡る「アンケート旅」や、身近にある“アレ”を作っている遠い異国の人たちへ感謝の気持ちを伝えにいく「ありがとうデリバリー」など、これまでに