日本プロ麻雀連盟に所属する女流プロ雀士の松岡千晶（35）が27日、Xを更新。離婚を発表した。「【ご報告】私事で恐縮ですが、このたび離婚いたしました」と報告。現在は東京・八丈島に移住中で「これからも変わらず、八丈島で暮らしていきます」と島暮らし継続を宣言。「ちなみに好きなタイプはベイスターズの牧選手と、漁師さんです。バツがついて深みが増したちぼを、よろしくお願いします」とつづった。松岡は22年に八丈島に移