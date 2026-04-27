583系カラーに変更JR東日本新潟支社などは2026年4月27日、583系電車のデザインをイメージした特急「いなほ」が登場すると発表しました。【変身】特急「いなほ」の新デザインと、元の583系を見る（イメージ）583系は1968（昭和43）年、世界初の本格的な寝台電車として登場しました。特徴は「昼夜兼用」。昼は4人掛けのボックスタイプだった座席が、夜は3段の寝台に変わります。これは当時、高まる鉄道需要に対応するため車両を