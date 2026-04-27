原付きなのに「ノーヘルOK」なぜ？ 新カテゴリー誕生の舞台裏日本の道路で見かける機会が増えた電動キックボードですが、2023年7月の改正道路交通法施行により、一定の要件を満たす車両は「特定小型原動機付自転車（特定小型原付）」として扱われるようになりました。【警察官もノーヘル!?】LUUPで疾走する神奈川県警の交通機動隊員（写真で見る）それまで電動キックボードは、原則として「一般原動機付自転車（原付）」に分類