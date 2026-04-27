にんべんは新東亜交易（本社東京都千代田区）が販売する「ペットの恵み365」ブランドとコラボレーションした。同ブランドの猫用スープ「カラダのスープ」3種に、原料として国内製造のかつお節を100％使用した「かつお粉末」を供給した。同社が原料として「かつお粉末」を供給した「カラダのスープ」は「滋養チキンとかつお」（40g、税込み270円）、「潤いチキン」（40g、同220円）と「潤いかつお」（40g、同220円）の3種。4月1