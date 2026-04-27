Mizkanと菊正宗酒造がコラボレーションした、さっぱり新感覚の日本酒ベースリキュール「菊正宗 ぽん酢」が6日、菊正宗から発売された。両社は今回、日本の伝統的な食文化の新たな可能性を広げるため、ミツカンの「ぽん酢」と菊正宗の「日本酒」を融合させた新商品を開発。「菊正宗 ぽん酢」は日本酒のうまみ、ぽん酢のさわやかな味と香りが調和した飽きのこないおいしさが特徴。「まるぽ」のロゴデザインをキービジュアルに、