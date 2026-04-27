Mizkanは、商品を体験してもらう場を増やしていきたいとの思いから、「TOHOシネマズ」とのコラボレーション企画第2弾を4月3日〜6月4日の期間で実施する。第1弾ではTOHOシネマズ六本木ヒルズ限定で「Fibee」を体験してもらう企画を実施。第2弾では、より多くの人が体験できるように場所を拡大し、全国のTOHOシネマズ73劇場のコンセッション（飲食売店）で「ポップコーン味ぽん味」を販売する。「ポップコーン味ぽん味」は「味