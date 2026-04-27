ランドマークプラザ、MARK IS みなとみらいは、ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社の協力のもと、2026年4月29日(水・祝)から5月24日(日)まで、横浜・みなとみらいエリアでゴールデンウィークイベント「STAR WARS DAY YOKOHAMA MINATOMIRAI 2026」を実施する。【2026GW】音楽や映画、アート好きにおすすめのイベント｜東京近郊で楽しめるフリーライブや野外シネマなど【随時更新】5月4日（月・祝）の「スター・ウォーズの日※