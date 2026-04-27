俳優の竹内涼真が自身のInstagramを更新し、33歳の誕生日を愛犬と妹・弟とともに祝うオフショットを公開した。 参考：竹内涼真が『再会』メンバーと笑顔のオフショット哀愁漂うモノクロ写真がエモすぎる 投稿されたのは、愛犬のシュナウザー「ネーロ」と過ごす誕生日の一日を切り取った6枚。青いアロハシャツにサングラス姿の竹内が、肩に乗せたネーロと顔を寄せ合うアップショットから始まる。そ