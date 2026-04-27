野村康太の1stフォトブック『隣の君』（ホーム社／2026年6月26日発売）の表紙カバーが発表された。 【写真】沖縄の海と夕陽をバックに撮影した野村康太のカット 2022年に俳優デビューした野村康太（のむら・こうた）。2023年から「MEN’S NON-NO（メンズノンノ）」（集英社）の専属モデルとしても活動し、『パーフェクトプロポーズ』、『夫の家庭を壊すまで』などのドラマに出演。2026年8月7