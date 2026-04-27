『さいとう・たかをの世界 ART WORK1995～2021』（三栄）が2026年4月27日（月）に発売された。 【写真】「ムシ歯との戦い」幻の短編作品も収録 1936年（昭和11年）11月3日に和歌山県に生まれたさいとう・たかを（本名：齊藤隆夫）。6歳で大阪堺市に転居し、19歳で大阪の貸本出版社・日の丸文庫から単行本「空気男爵」でデビュー。22歳で上京し24歳でさいとう・プロダクションを作った。 本書では劇画家さいと