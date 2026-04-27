ターキッシュ・エアラインズは、イスタンブール〜モーリシャス線を6月7日から増便する。増便となるのは、イスタンブール発が水・金・日曜、モーリシャス発が月・木・土曜の週3往復。機材はエアバスA330型機を使用する。所要時間はイスタンブール発が9時間30分、モーリシャス発が9時間25分。モーリシャスは、エメラルドグリーンの海と白砂のビーチ、フランスやイギリス、インドの文化が溶け合うコスモポリタンな魅力を持つことから