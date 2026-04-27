全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・大泉学園のとんかつ店『とんかつ多酒多彩地蔵』です。愛と肉汁が溢れる肉厚ジューシーな逸品に心打たれるハレノヒを飾る華やかなとんかつも魅力的だけど、日常にささやかな特別感を添えるいつものとんかつもやっぱり愛おしい。そんな秀逸なとんかつを求めるならば、地元民が推す名店は外せません。さて、訪れたのは大泉学園。大手チ