NTT、NTTデータグループ、NTTドコモビジネスの3社は、AIネイティブインフラ「AIOWN」を発表した。 「AIOWN」は、ユーザーの用途に合わせてGPU、ネットワーク、電力などのリソースを最適化し、エッジデバイスまで含めたセキュアな環境と統合的なオペレーションを実現するインフラ基盤。生成AIの普及により、AIワークロードが学習中心から推論中心へ移行し、推論需