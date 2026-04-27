お笑いタレントのだいたひかるが26日に自身のアメブロを更新。手作り弁当を持って出かけた日についてつづった。この日、だいたは「お弁当を持ってお出掛け」というタイトルでブログを更新。「今日は天気が良さそうなので、お弁当を作って…」と切り出し「おむすびと私の中の、玉子焼きの素の2大巨塔茅乃舎の素を使ったりして 急いで準備しています」と弁当作りの様子を写真とともに公開した。また、続けて更新したブログでは「いつ