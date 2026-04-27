北中米ワールドカップに開催国として臨むメキシコ代表は、通算18回目の出場を誇る常連国だ。過去の最高成績はベスト８で、1970年大会と1986年大会の二度で、いずれも自国開催で記録したもの。今回はアメリカ、カナダとの共催となるが、グループステージの３試合はすべてメキシコ会場で行なわれ、もし１位通過を果たせばラウンド32、さらにラウンド16も首都の“聖地”エスタディオ・アステカで戦うことができる。圧倒的なホー