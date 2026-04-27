グローバルグループ・aespaのKARINA（カリナ）が27日、都内で行われた『KARINA × MARK ＆ LONA 新アンバサダー就任＆新CM『PLAY ILLUSION』公開記者発表会』に出席。同ブランドを手がける株式会社キューブの代表取締役会長・松村智明氏が起用経緯を明かした。【全身ショット】ガールクラッシュ！美脚を披露したKARINA「MARK ＆ LONA（マーク＆ロナ）」は、ラグジュアリーゴルフブランド。KARINAは、同ブランド史上初となる女