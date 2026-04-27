女優の戸田恵梨香（37）が26日深夜放送のフジテレビ「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0・55）にゲスト出演。子供が生まれてからの変化について語った。占い師の彌彌告（みみこ）氏から「常に自分は変わらなきゃとか成長しなきゃとか、自分を追い詰めて目に見えない何かに追われている」と占われ、戸田は「そうですね。常にその孤独感っていうのはずっと闘ってました」と打ち明けた。「自分の成長に一番興味があ