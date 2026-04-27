ラグビーリーグワン1部の埼玉は27日、前身の三洋電機や87年の第1回W杯で日本代表監督を務めたOBの宮地克実（みやじ・かつみ）さんが25日に亡くなったと発表した。85歳だった。大阪府出身の宮地さんは同大や東京三洋（現埼玉）のプロップとして活躍し、日本代表でも1キャップを獲得。現役引退後は三洋電機を率い、日本代表でも計3度監督を務めた。急きょ再々登板した87年W杯でも指揮を執った。