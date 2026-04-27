熊本学園大（熊本市）は２０２７年４月に学部に相当する「地域未来創造学環（仮称）」を開設する構想を発表した。定員は３０人で、商・経済・外国語・社会福祉の４学部の知見を融合し、地域課題を多角的に解決できる人材の育成を目指す。同大によると、台湾積体電路製造（ＴＳＭＣ）の県内進出などで、産業や人口構造が変化していることから、同学環を新たに設けることにした。林裕学長は３月の記者会見で「地域から期待される